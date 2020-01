Hemosul declara estado de emergência com 10% do estoque

Divulgação/ Portal MS Hemosul precisa de doadores

Com estoques acabando, o Hemosul divulgou estar em estado de emergência nesta quinta-feira (23). A instituição está precisando de doações de todos os tipos sanguíneos, em especial os tipos O positivo e O negativo.



Em nota, foi informado que os estoques estão abaixo dos 10%, enquanto os hospitais que dependem do Hemosul, entre públicos e privados, possuem um grande contingente de pacientes internados precisando de plaquetas.



Para contribuir, abastecendo os estoques do Hemosul, é preciso procurar uma unidade de coleta em sua cidade. Em Campo Grande, existem duas unidades para doação, o Hemosul da Avenida Fernando Correa da Costa, e no Hemosul do Hospital Regional. No interior, há unidades em Dourados, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.



Para conferir os critérios de doação de sangue, no Mato Grosso do Sul, basta olhar no site da instituição, aqui.