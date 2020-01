Fumacê vai passar por quatro bairros nesta quarta

Divulgação/Assessoria Quatro bairros irão ter o serviço de borrifação nesta quarta-feira

Veículos de fumacê irão passar por quatro bairros, combatendo o mosquito Aedes aegypti, nesta quarta-feira (29). O Aero Rancho, Nova Campo Grande, Rita Vieira e União receberão o serviço.



As viaturas da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) irão atuar nas regiões por entre o período de 16h até 22h30 e seguem o itinerário estabelecido.



A principal orientação para a população é que deixem as portas e janelas abertas quando o fumacê passar, assim as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o mosquito se abriga.



O veneno foi desenvolvido para atingir apenas as fêmeas do mosquito causador das doenças, porém outros insetos podem ser atingidos pelo inseticida, então é utilizado de forma criteriosa.





Confira a agente liberada pela Prefeitura de Campo Grande: