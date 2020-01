Doença misteriosa em Minas Gerais preocupa Brasil

Tamanho do texto

Surgiu uma doença misteriosa no Brasil, que provoca náuseas, vômitos e dor abdominal, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, com paralisias e dificuldades na visão. Até o momento foram relatados 8 casos suspeitos, todos no estado em Minas Gerais.

Apenas em Belo Horizonte, seis casos foram registrados, um em Nova Lima e outro em Ubá, no interior do estado. Com idades entre 23 e 76 anos, todos os pacientes são homens, sendo que o primeiro caso foi registrado em 19 de dezembro.

Nesta terça-feira (7), um dos ṕacientes morreu internado em Juiz de Fora, com 55 anos. Uma investigação para desvendar o mistério está sendo feita pela Fundação Ezequiel Dias, que abriga o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, onde exames estão sendo realizados.

Já nesta quarta-feira (8), uma força tarefa foi constituída com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o Ministério da Saúde, para ajudar no caso. Durante a primeira reunião, já foram alinhadas as informações conhecidas, assim como dados colhidos e definir os trabalhos.