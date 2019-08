Caravana da saúde nas escolas municipais

Governo de MS desenvolveu um trabalho através da parceria Juntos por Campo Grande, a qual possibilitou o aumento do número de leitos, ampliou repasses, e também levou saúde para as escolas.

Edemir Rodrigues/ Portal MS Governador Reinaldo Azambuja durante entrega de óculos para estudantes

A gestão identificou, que cerca de 15% a 20% dos alunos da rede pública possuíam problemas de visão ou audição e que prejudicavam o desempenho escolar das crianças. Assim, a Caravana da Saúde, que desde 2015 leva saúde para mais perto das pessoas de todo Estado, foi estendida para as escolas estaduais e municipais em 2018.

Além da qualidade do ensino, os alunos da rede publica precisavam de cuidado, avalia o governador Reinaldo Azambuja. “A Caravana da Saúde nas Escolas é uma forma que encontramos de dar qualidade de vida e melhorar o aprendizado dos alunos da rede pública. Fazer os exames, identificar a necessidade de cada um e fornecer os óculos para os nossos estudantes, é dar condições de igualdade a todos”.

A Caravana da Saúde nas Escolas passou por 147 instituições de ensino de Campo Grande, fez a triagem com 42 mil estudantes do 4° ao 7° ano, e realizou exames específicos com 29 mil. Do total de alunos, 6.559 apresentaram alguma alteração visual ou auditiva, e 3.904 receberam óculos.

Enxergar bem é essencial para aprender bem, conforme estimativa da Organização Mundial de Saúde.Segundo assessoria, de acordo com a Academia Americana de Oftalmologia (AAO), um em cada cinco alunos sofre algum problema visual como miopia, hipermetropia, estrabismo e outros fatores.