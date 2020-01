Agentes seguem ação contra mosquito em bairro de Corumbá

Será realizado um mutirão de limpeza no bairro Popular Velha, neste sábado (18), entre as 7h30 até o meio dia. A ação é promovida pela prefeitura corumbaense e tem como foco combater o mosquito da dengue.



Os agentes de endemias visitarão as casa procurando focos do mosquito, além de auxiliarem os moradores a fazerem a limpeza dos seus quintais, descartando objetos que acumulem água, um caminhão e uma pá carregadeira serão empregados para a remoção de lixos e entulhos



Estará acompanhando a ação, um fiscal sanitário, que notificará os moradores de imóveis reincidentes nos avisos.



Até o momento já foram notificados 399 casos suspeitos de dengue em Corumbá. Com as regiões mais afetadas sendo o bairro Cristo Redentor, Popular Velha, Centro, Dom Bosco e Aeroporto.



Em comunicado, a Prefeitura pede o apoio da população, para que deixe os agentes fazerem o trabalho, sem impedir sua entrada nas residências, além de denunciar locais suspeitos de serem criadouros.