Virtual: Colheita de Nacional do Milho está aberta

Canal Rural Lançamento foi nesta terça-feria

Na última terça-feira (16) o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), André Dobashi, participou da cerimônia de Abertura oficial da Colheita Nacional do Milho. Em Mato Grosso do Sul, os produtores rurais reduziram em 12,57% a área plantada com o milho segunda safra nesta temporada em relação ao ano anterior, para 1,9 milhão de hectares, segundo dados Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (SigaMS).

Segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil deverá colher 100,9 milhões de toneladas de milho no ciclo 2019/2020. Conforme a Aprosoja, o número representa alta de 0,9% em relação ao volume colhido na safra passada, de 100 milhões de toneladas. Já a segunda safra de milho é estimada em 74,2 milhões de toneladas na temporada atual, aumento de 1,4% frente à temporada anterior, ainda segundo a Conab.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo Canal Rural, com participação de várias autoridades brasileiras e colheita simbólica diretamente da Fazenda Águas de Chapecó, dos irmãos Caneppele, em Nova Mutum (MT).