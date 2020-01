Terminal portuário de Porto Murtinho deve destravar hidrovias

Divulgação/ PMCG Novo terminal portuário de Porto Murtinho

O terminal portuário de Porto Murtinho será inaugurado no dia 24 de fevereiro. O pronunciamento foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, durante a abertura da Showtec 2020.



O terminal deve melhorar o deslocamento da produção agrícola do Estado. Sendo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), além da otimização das hidrovias sul-mato-grossenses, é preciso fazer obras rodoviárias e fazer investimento nas ferrovias.



Segundo o Governador, a principal função do projeto é o incentivo para potencializar uma rota mais ágil para os produtores do Estado. E estão previstas as melhorias em outros setores “para destravar esse modal logístico”.