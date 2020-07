Tamanho do texto

RPPV Rio Pardo vai investir R$ 160 milhões na ampliação da planta em Sidrolândia

A Rio Pardo Proteína Vegetal vai investir R$ 160 milhões até 2022 para ampliar a capacidade de sua planta em Sidrolândia. A produção atual deverá saltar de 200 toneladas/dia para 800 toneladas/dia. O faturamento, previsto para 2020 em R$ 100 milhões, deve alcançar R$ 600 milhões em dois anos.

A empresa prevê que a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus) deverá ratificar uma tendência global no mercado das dietas dos animais para consumo humano. O entendimento sobre a formulação das rações tende a ser mais rigoroso no quesito qualidade. Seja na pecuária de corte e leite, na avicultura, na suinocultura ou na aquicultura, os animais deverão receber, cada vez mais, rações de proteína vegetal.

A Rio Pardo é uma empresa do setor de agronegócio que busca ser referência no Brasil na produção de concentrado proteico (SPC), com 60% de proteína bruta, utilizado na composição de rações.

Com escritório comercial em Campinas (SP), sede administrativa/financeira em Joinville (SC) e unidade industrial em Sidrolândia, a Rio Pardo produz, anualmente, 12 mil toneladas de óleo e 32 mil toneladas do concentrado proteico. Atualmente, além de atender ao mercado interno, a empresa exporta para dez países, sendo o Chile seu principal comprador.