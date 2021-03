Projeto Nova Ferroeste vai ligar Maracaju ao Porto de Paranaguá tem avanço

Assessoria/Divulgação

O projeto da Nova Ferroeste vai ligar Maracaju ao Porto de Paranaguá teve novo avanço, com a apresentação do estudo preliminar de demanda e traçado do empreendimento, que foi entregue pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, ao governador Reinaldo Azambuja.

A reunião de trabalho ocorreu no gabinete do governador, na segunda-feira (22) tendo a participação das duas equipes, onde foram apresentados os dados de viabilidade econômica do projeto, que tem previsão de 1.285 quilômetros de extensão (malha ferroviária), com a inclusão da construção de uma nova ferrovia entre Maracaju e Cascavel, um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá.

Mato Grosso do Sul e Paraná trabalham em conjunto neste momento para viabilizar os estudos econômicos, técnicos e ambientais, para que haja a concessão deste projeto à iniciativa privada, em leilão na B3, até novembro de 2021. A empresa vencedora do certame vai construir esta nova malha ferroviária.

“Nós temos alegria enorme de estar nesta manhã com o governador Ratinho Júnior, em um projeto estruturante que vai revolucionar o Centro-Oeste, Paraná, Paraguai, Bolívia, e toda nossa região, competitividade, diminuição de custo, melhoria do transporte, que é a nova Ferroeste, que é um sonho de Mato Grosso do Sul e Paraná, que está caminhando a passos largos”, descreveu o governador Reinaldo Azambuja.

Ratinho Júnior, governador do Paraná, também diz estar muito confiante no desempenho do projeto, que segue com cronograma em dia e em breve estará ponto para o leilão na Bolsa de Valores. “Será feito um grande corredor de exportação do Mato Grosso do Sul ao Paraná. Este sonho existe há muitos anos, mas tecnicamente nunca foi feito um projeto com um estudo técnico mais aprofundado”, observou.

De acordo com a assessoria, o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destacou que houve avanços no projeto e que a nova ferrovia será muito importante para o Estado. “Ela (Ferroeste) vai sair de Maracaju até o Porto de Paranaguá, trazendo redução de custo para toda região do município, assim como Dourados e Amambai, sendo um eixo logístico importante para o Estado, gerando mais empregos, renda e aumento da atividade produtiva. A reunião de hoje (22) foi muito produtiva”, avaliou.

“A empresa que assumir (projeto) vai operar a malha de Guarapuava até Cascavel e construir a malha de Cascavel até Maracaju. Todo investimento será privado. Para conseguir chegar a esta concessão estamos fazendo uma série de estudos, hoje foi entregue a fase 2, que é o relatório parcial de estudos de demandas”, explicou Verruck., explicou Verruck.

Ele destaca que será o maior investimento no setor ferroviário do Brasil. “Para uma ferrovia ficar em pé precisa saber se tem volume de carga suficiente e isto foi comprovado. Um projeto nacional que traz melhorias do sistema logístico de forma vital para Mato Grosso do Sul.

O governador Reinaldo Azambuja ainda aproveitou a solenidade para assinar a criação de um grupo de trabalho, que terá a participação de diversas secretarias e instituições, para discutir os projetos de ferrovias para Mato Grosso do Sul. “Além da Ferroeste, ainda iremos tratar da Malha-Oeste e da Ferronorte”, descreveu Verruck.

De acordo com a assessoria, além do governador Ratinho Júnior e sua comitiva, participaram da reunião os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Jaime Verruck (Semagro) e Sérgio Murilo (Governo), além do secretário de Transportes do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Thiago Caldeira.