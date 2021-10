Produtores beneficiados pela tarifa rural de energia devem atualizar cadastro

Divulgação/Famasul Famasul alerta sobre o recadastramento na Tarifa Rural de energia elétrica

Nesta quinta-feira, 7 de Outubro, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) juntamente com a concessionária Energisa alerta produtores rurais do Estado para que façam o recadastramento na Tarifa Rural de energia elétrica até dia 30 de Novembro.

Para 2021, devem atualizar os dados aqueles consumidores do perfil rural, irrigante e aquicultor, água esgoto e saneamento.

Já para aqueles consumidores rurais que receberam a notificação da concessionária de energia, via comunicado na fatura, contato ativo com o cliente pelo callcenter, carta e/ou por mensagem no celular, devem procurar pela empresa. Para garantir o benefício do desconto, estes produtores rurais devem fazer o recadastramento no prazo definido.

O desconto varia de 10% a 40% dependendo do tipo de atividade. Desde Junho, a concessionária está informando o cliente inscrito no programa do Governo Federal, por meio da conta de luz, cartas, mensagens de texto e e-mails enviados diretamente aos clientes, que devem ficar atentos ao prazo para não perderem o benefício.

O coordenador de Serviços Comerciais da distribuidora, Jonas Ortiz, alerta para que o recadastramento não seja feito na última hora. “É necessário apresentar as documentações para comprovar a atividade rural que devem ser requisitadas às entidades de classe”, explicou.

A Tarifa Rural é um dos principais programas sociais do setor elétrico, ao lado da Tarifa Social de Energia Elétrica. Têm direito ao benefício clientes que exerçam atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, aquicultura e irrigação, serviço público de irrigação rural e escola agrotécnica.

O recadastramento está disponível no WhatsApp da Gisa por meio do número (67) 9 9980-0698 - opção 9 - Ver todos os serviços e em seguida digite a opção 16 - Recadastramento rural – de forma prática, segura e com poucos cliques.

“O sistema vai orientando passo a passo como fazer, enviar as fotos dos documentos e concluir a atualização. Dessa forma, o cliente não precisa se deslocar até a área urbana”, reforçou Jonas.