Parceria reduz criminalidade no campo em mais de 50% em Mato Grosso do Sul

A parceria entre a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e o Batalhão da Polícia Militar Rural resultou em uma expressiva redução nos índices de criminalidade no campo. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, ao comparar 2024 com 2021, houve queda de 32,6% nos homicídios, 34,6% nos furtos, 52,6% nos abigeatos e 56,8% nos roubos.

Essa conquista é atribuída ao Programa Campo Mais Seguro, que promoveu a reestruturação do policiamento rural com um comando único sediado em Campo Grande. Em 2024, sob a liderança do Tenente-Coronel Maurício, o Batalhão Rural alcançou resultados expressivos, incluindo a apreensão de 25 armas de fogo, mais de 12 toneladas de drogas, a prisão de 84 suspeitos e a recuperação de 33 cabeças de gado.

Investimento em tecnologia e capacitação

Entre 2022 e 2024, 91 policiais foram capacitados em operações com drones, por meio de cursos oferecidos pelo Senar/MS. Essa tecnologia tem sido crucial para a vigilância e prevenção de crimes nas áreas rurais. Além disso, em 2024, foram realizadas 42 reuniões com sindicatos rurais, com o objetivo de apresentar resultados, compartilhar dicas de segurança e promover a interação entre produtores e a polícia.

Marcelo Bertoni, presidente da Famasul, destacou a dedicação dos policiais rurais. “Quero expressar nosso mais sincero agradecimento à Polícia Militar, especialmente à PM Rural, por seu trabalho incansável e dedicado em trazer mais paz ao campo. Vocês são um pilar de defesa e esperança para nossos produtores e nossa sociedade”, afirmou.

Reforço no policiamento

A entrega de 77 novas viaturas, sendo 36 destinadas ao policiamento rural, foi outra medida relevante para fortalecer a segurança ostensiva e preventiva no estado.

O comandante do Comando de Policiamento Rural, coronel Cleder Pereira, enfatizou o impacto positivo dessa parceria. “O apoio e confiança dos produtores refletem diretamente no compromisso com a segurança pública e na melhoria do nosso trabalho”, declarou.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos, reforçou a importância da integração entre o poder público e instituições do agronegócio. “Essa parceria nos permite proporcionar maior segurança para as famílias do campo. Estamos comprometidos em atender tanto o grande quanto o pequeno produtor”, concluiu.

A iniciativa é um marco na segurança rural de Mato Grosso do Sul, servindo como exemplo de colaboração bem-sucedida entre instituições públicas e representações do agronegócio.