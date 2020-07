InovaAvi recebe 36 propostas de inovação de nove estados

Embrapa Desafio encerrou na quinta-feira, 16 de julho

Com nove estados participando as inscrições do desafio de ideias promovido pela Embrapa Suínos e Aves, o InovaAvi, encerraram com 36 propostas. Participam do desafio São Paulo (9), Minas Gerais (8), Santa Catarina (7), Paraná (4), Mato Grosso (2), Rio Grande do Sul (2), Goiás (2), Pernambuco (1) e Ceará (1). As propostas envolvem áreas como agroindústria, bem-estar anima, saúde animal, produção, meio ambiente e sustentabilidade, insumos e serviços, logística e mercado consumidor. “Estamos avaliando o melhor formato para o evento, preservando a saúde de todos, mas com as mesmas etapas e resultados”, informou o coordenador geral do evento Cássio Wilbert.

A próxima fase agora será de classificação, feita por uma equipe de 70 avaliadores, e vai até o dia 21 de agosto, segundo a assessoria. De acordo com o regulamento, podem ser selecionadas para participar da final do evento até dez equipes.

Sobre a fase final, que está marcada para ocorrer de forma presencial de 6 a 9 de outubro, a equipe organizadora está avaliando a dinâmica para atender a todos os requisitos de segurança que o momento exige.

Premiação

A equipe vencedora é a classificação para a etapa final do Pontes para Inovação (desde que cumpra o regulamento deste). A chamada Pontes para Inovação é uma iniciativa desenvolvida em parceria entre a Embrapa e parceiros, que tem como objetivo conectar as Agritechs com investidores, visando permitir que estas possam ter acesso a recursos para acelerar seus negócios. Saiba mais sobre a Pontes para a Inovação em pontesparainovacao.com.br.

E para as demais equipes que foram selecionadas a organização destaca como premiação o acesso ilimitado aos cursos da Academia da Avicultura, por um ano, para todos os membros das equipes e sorteio de 10 cursos entre as demais equipes proponentes; mentoria com especialistas em agronegócio, tecnologia e negócios; oportunidade de apresentar sua ideia para representantes de agroindústrias e investidores; certificado de participação.

Realização

O Desafio é realizado pela Embrapa Suínos e Aves com correalização da Acate Agronegócio, Parque Científico e Tecnológico Chapecó, Prefeitura de Concórdia e Faped. São parceiros do evento Fapesc, Agriness, Academia Suína e Fornari Indústria. Como patrocínio Ouro o InovaAvi conta com Seara Alimentos e MSD Saúde Animal. No patrocínio prata estão o Sindirações e Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA. Os patrocínios bronze são Evonik, Cedisa, Fazenda da Toca Orgânica, Boehringer Ingelhien, DSM e BRDE. O evento tem como mídias parceiras AviNews, Feed&Food e O Presente Rural.