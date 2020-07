Famasul promove live sobre ensino a distância nesta terça-feira

Doctum Ensino a Distância

Educação a distância em tempos de pandemia será o tema da live desta terça-feira (7), promovida pelo Sistema Famasul. O encontro virtual será apresentado pelo superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, tendo o professor João Vianny como convidado. A transmissão começa às 18h no canal do Sistema Famasul: Youtube.com.br/SistemaFamasul e no Facebook @SistemaFamasul.

De acordo com o professor, especialista em psicologia da comunicação, João Vianny, alguns fenômenos provocam a migração de alunos da plataforma física para a virtual, entre eles o custo. “As mensalidades de EAD custam 70% menos do que o presencial. Então, os alunos se perguntam: se o meu curso pode ser feito online e com as mesmas condições, por qual motivo eu continuaria pagando mais e me deslocando para as aulas?”, comenta.

Com a pandemia da Covid-19, o uso de tecnologias no compartilhamento de informações ganha ainda mais força. “Todos os meios e métodos para fazer chegar à educação são utilizados. As ferramentas digitais dão apoio ao trabalho dos professores e facilitam o aprendizado dos alunos. Quem não dominar este cenário, ficará ultrapassado”.