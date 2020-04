Exportação de frango segue estável em março

Tamanho do texto

Arquivo/Agência Brasil Próximos meses expectativa é que o ritmo dos embarques volte a crescer

Em março foram embarcadas 324,64 mil toneladas de proteína de frango in natura, sendo uma leve alta de 0,1% frente ao resultado de fevereiro/20 e aumento de 2,2% frente a março/19.

Ritmo dos embarques, no entanto, diminuiu de fevereiro para março. Conforme o Agrolink, o Brasil embarcou 14,76 mil toneladas por dia no mês passado, contra 18 mil toneladas/dia em fevereiro e 16,7 mil toneladas/dia em março/19. Diante disso, a sustentação no volume embarcado em março esteve atrelada ao maior número de dias úteis.

Para os próximos meses, agentes de mercado têm expectativa de que o ritmo dos embarques volte a crescer, fundamentos em uma possível intensificação das compras chineses no Brasil.