Doenças podem diminuir o rendimento de plantações de soja em 90% no Mato Grosso do Sul

Divulgação/Fundação MS

A agricultura de Mato Grosso do Sul deve alcançar número recorde de produtividade, acima de 52 sacas por hectare, 8,5% maior que no último registro de acordo a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).



O alerta fica para que os produtores, nesta fase final da lavoura, fiquem atentos no manejo correto para evitar perdas pela ocorrência de doenças e plantas daninhas.



Durante a Showtec, que começou nesta quarta-feira (22), diversos estandes vão trazer tecnologias voltadas ao combate dos males que podem afetar as plantações, dentre elas está a BASF, que apresentará uma solução para a ferrugem asiática, uma das doenças mais nocivas, que podem prejudicar de 10% até 90% o rendimento das plantas.



A empresa desenvolveu o Versatilis Plus que é um kit com duas soluções que agem de forma conjunta como medicamento para curar as plantas doentes de ferrugem asiática. Já para as ervas daninhas, será apresentado a herbicida Atectra, que atua de forma preventiva, com a aplicação antes da plantação de soja.



A 24º edição do Showtec, evento realizado pela Fundação MS entre os dias 22 a 24 de janeiro, em Maracaju.