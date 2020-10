Vereador cobra a retomada do transporte público

Tamanho do texto

Divulgação/Câmara Municipal Vereador Júnior Longo (PSDB)

Para o vereador a população precisa mais que nunca que o transporte público funcione com todas as medidas de biossegurança. Inclusive para atender os idosos que dependem do serviço.

O transporte público vem funcionando de forma reduzida, a vários meses como forma de prevenção a Covid-19. Para isso, se manteve suspenso o serviço de passe gratuito de estudantes e idosos. Mas este segundo grupo, vem precisando retomar suas atividades como ir ao médico e fazer exames. De acordo com assessoria, o Vereador Junior Longo defende o retorno deste serviço, para que esses idosos não paguem mais com o pouco que ganham, “Muitos idosos ganham apenas um salário mínimo e ainda precisam pagar duzentos reais por mês de transporte público, coisa que eles têm por direito a gratuidade, isso é inadmissível, não podemos mais permitir isso”, Diz o vereador que defende a retomada do serviço.

Junior longo ainda conclui: “É importante que a nova normalidade se crie e que alguns serviços retornem, por isso o transporte público não tem mais justificativa para ter diminuição na rota ou de horários. Basta andar um pouco na cidade e poderá verificar que muitas pessoas estão voltando a trabalhar, tocando a vida normalmente... muitas dependem muito do transporte público, que já não tem a qualidade necessária para o usuário e ainda que de forma reduzida, atrapalhe o dia-a-dia deste cidadão”.