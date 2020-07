ms.gov.br Reforma e construção de instalações esportivas terá R$ 1,63 milhão em emendas

A reforma e construção de ginásios e espaços destinados à prática esportiva em Mato Grosso do Sul terá R$ 1,63 milhão em verbas oriundas de emenda parlamentar. O recurso foi empenhado pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando, com contrapartida de R$ 17 mil do Governo do Estado.

Serão construídas uma pista de iniciação e treinamento em mountain bike no Centro Poliesportivo Mamede Assem José (o Poliesportivo da Vila Almeida), em Campo Grande; quadra de esportes em Anastácio; e instalação com pista de caminhada e quadras poliesportivas em Bela Vista. Os ginásios municipais Dione Grison Dutra, em Sonora; Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas e o do distrito de Nova Itamarati, pertencente a Ponta Porã, serão reformados.

Para o deputado federal, o esporte é e deve ser tratado como uma das principais ferramentas da medicina preventiva. “Na condição de médico, tenho ciência de que a atividade física atua diretamente na prevenção de doenças causadas pelos processos degenerativos. Com esse recurso repassado ao Governo do Estado, queremos influenciar a prática esportiva desde crianças a idosos e, para isso, esses ginásios e praças estarão disponíveis à população o mais breve possível”.