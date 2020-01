Projeto de lei quer transformar rodovias Estaduais do MS em Federais

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Emanuel Pinheiro Neto propõe nova alternativa de tráfego na região

Rodovias estaduais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul farão parte da Rodovia Transpantaneira, ligando Cuiabá (MT) a Corumbá (MS), se tornando federais. A decisão foi tomada conforme o Projeto de Lei (PL) 6378/19.



O deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT) é o autor do PL, informando que o objetivo da federalização e a efetiva construção de toda a Rodovia Transpantaneira é criar uma via alternativa para tráfego na região.



“Assim, o novo segmento possibilitará o escoamento da produção de grãos e o recebimento de insumos, além de possibilitar a integração com os modais hidroviário e ferroviário”, pontuou o parlamentar.



Outra proposta já tinha sido apresentada ainda em 2011, chamada PL 1849/11, com proposta semelhante, mas mas foi arquivada ao término da legislatura por não ter sido aprovada.



A situação do projeto é de caráter conclusivo, onde será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.