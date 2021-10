Prefeitura investe 15 milhões para o projeto da nova Feira Central

Deurico/Arquivo Capital News Feira Central

A Prefeitura de Campo Grande garantiu recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a liberação de emendas parlamentares da Bancada Federal de MS, de R$ 15 milhões para o projeto da nova Feira Central, Projeto foi assinado nesta sexta-feira (1°), pelo prefeito Marquinhos Trad e a vice prefeita Adriane Lopes.

Na primeira etapa, o investimento previsto é de R$ 20 milhões, sendo R$ 15 milhões liberados pelo Ministério do Turismo e assinados nesta sexta-feira, com R$ 5 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

A “feirona”, como é conhecida, existe há mais de 90 anos. Já funcionou no local onde hoje é o Mercado Municipal, passou em seguida para a Avenida Calógeras, Rua Antônio Maria Coelho e, em 1966 se estabeleceu na Rua Abrão Júlio Rahe até ser transferida em 2004, para a esplanada da ferrovia, onde se mantém até hoje.

Há 4 anos, um grupo de estudos com técnicos da Prefeitura, Sebrae, Instituto do Patrimônio Histórico e representantes da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande, que administra a estrutura, começou a trabalhar no projeto de modernização. A feira tem 350 alvarás e gera 800 empregos direitos.

De acordo com a assessoria, a concepção do novo projeto tem dois elementos chave. A cobertura lembra uma oca indígena e será feita de madeira. A base da estrutura evoca o navio Kasato Mar, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil em 1908.

A presidente da Afecetur, Alvira Appel, comemorou a assinatura do convênio que vai permitir que o espaço, que hoje recebe pelo menos 50 mil visitantes por mês, acompanhe a modernidade e se torne mais competitivo para os empresários instalados no local. “Tudo se renova e a nossa feira precisa acompanhar a evolução do varejo do mercado, para que possamos ser competitivos e, também, se tornar ume espaço mais moderno, para oferecer mais qualidade ao nosso cliente. A Prefeitura é a nossa sustentação e junto com a Bancada e o governo do Estado, está nos honrando com o pontapé inicial desse projeto que será digno para toda a nossa população”.

As emendas são de autoria dos senadores Nelsinho Trad, Simone Tebet e Soraya Tronicke e dos deputados federais de MS Beto Pereira, Bia Cavassa, Dagoberto Nogueira, Vander Loubet, Dr. Luiz Ovando, Fabio Trad, Rose Modesto e Tio Trutis.