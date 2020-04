Prefeitos reforçam pedido à União de R$ 2,5 bilhões por mês para transporte

Divulgação

Entidades que representam secretários municipais de transporte público reforçaram ao governo federal o pedido de investimento de R$ 2,5 milhões por mês no setor, para evitar o colapso. Pesquisa apresentada esta semana à equipe do Ministério da Economia mostra que, após a crise do novo coronavírus, houve redução de 72% no número de pagantes do sistema público de transporte no país.

A proposta foi enviada na quinta-feira (2) ao presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, o ministério afirmou que “não vai haver recursos adicionais”, já que o governo tem disponibilizado um “pacote para estados e municípios que já supera R$ 100 bilhões”.

A solução proposta pelo governo seria uma conjunção da redução salarial e de jornada (MP 936/2020) e uma linha de crédito especial no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Apesar da resposta que atende pouco a urgência das cidades, a secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, Adriana Alves, afirmou que o ministério se debruçará na proposta da FNP, feita no dia 2, para, “senão chegar a esse montante [R$ 2,5 bi] integral, pelo menos nesses meses de pico, a gente vê se avança com algum aporte”.

Além da queda no número de pagantes do sistema de transporte público, a pesquisa demonstra que houve, ainda, 45% de redução na frota e 72% de redução no custo de operação.