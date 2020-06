Prefeito da Capital clama para que comercio colaborem e cumpram medidas e pede isolamento social

Campo Grande é a cidade com mais óbitos registrados no momento no Estado, 8 mortes foram contabilizadas no último boletim epidemiológico do Estado só na Capital. Capital que teve muitos serviços flexibilizados nas últimas semanas, afirmou o chefe do executivo.

Reprodução Marquinhos Trad afirmou que medidas mais duras possam voltar caso as pessoas não fiquem em casa

Durante a live feita pelo prefeito Marquinhos Trad, na última sexta-feira (12), os bairros Jardim Morumbi e Mata do Jacinto foram um dos que menos respeitaram o isolamento social, alcançando na última quinta-feira durante o feriado de Corpus Christi a taxa de 29%, de isolamento.

Marquinhos falou sobre bairros como Jardim Carioca que chegaram a índices de 53%, mas que sozinhos não resolvem para que o município tenha a taxa de isolamento esperada e necessária para que a doença seja estabilizada.

Durante a live ele afirmou que caso necessário seja, tomadas mais severas podem voltar na Capital para que não haja um retrocesso. A administração observará os índices de isolamentos deste final de semana.

"Em nossa cidade vimos 608 casos e 8 mortes, e vimos toda a imprensa mostrando o número expressivo de testagens na Capital. É algo que deve preocupar,sim, um gestor que não vem da área da medicina mas se preocupa com a saúde da população. Medidas devem ser tomada sim, hoje e amanhã observaremos como é o caso de isolamentos." finalizou o prefeito.

O prefeito fez um apelo para as pessoas voltarem a usar as máscaras nas ruas da Capital e repetiu para que fiquem em casa. Também destacou o pedido do comercio para uma maior abrangência, mas que não estão cumprindo as medidas de contenção como o uso de máscaras.

Falou sobre os 4 milhões guardados do REFIS para ajudarem no combate do Covid-19. Citou também sobre a região Centro Oeste do país que tem abaixado a taxa de isolamento e leitos de hospitais alcançam níveis altos como aconteceu em Goias, Mato Grosso e outros Estados. Mato Grosso do Sul não tem nem 10% do leitos ocupados e o prefeito pediu. "Por favor, fiquem em casa. O Estado vem conseguindo conter a pandemia, também com a ajuda de Deus. Lavem as mãos e ajudem a paralisação do vírus ficando em casa."

Marquinhos falou sobre os 29 respiradores que foram doados para Campo Grande pelo presidente Jair Bolsonaro e afirmou que já estão sendo anexados em retaguarda. Anunciou da contratação de mais 23 médicos, citou sobre o reabrimento do Terminal Rodoviário Intermunicipal e pediu que colaborem e que não façam o município ter que fechar como já antes feito. Clamou para que cumpram os regramentos.