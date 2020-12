Paulo Corrêa comemora reeleição do presidente Iran

Cyro Clemente Posse do Corpo Diretivo da Corte de Contas

Na quarta-feira (16) o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou da posse do conselheiro Iran Coelho das Neves como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Sul (TCE-MS) para o biênio 2021/2022.

“O presidente Iran Coelho das Neves é peça fundamental para a harmonia entre os Poderes. Agora, com sua reeleição, essa filosofia mostra o que é correto e vamos juntar esforços para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou Corrêa.

Iran foi reeleito no último dia 19 de outubro, por unanimidade de votos. Os conselheiros Jerson Domingos e Ronaldo Chadid também foram eleitos para compor o Corpo Diretivo da Corte de Contas, como vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente. E José Aêdo Camilo assumiu o cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas.

Após a cerimônia de posse, José Aêdo fez um breve relato sobre as funções do órgãos e defendeu a realização de concurso para provimento da vaga de procurador em aberto. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participou do evento e ressaltou a continuidade da atual gestão do TCE-MS. “Trata-se uma gestão responsável, que vem enfrentando com coragem esse momento difícil da nossa história, que demanda grande espírito público”.

De acordo com a assessoria, Reinaldo pontuou também as ações do Executivo no combate a pandemia. “Somamos esforços para garantir o quanto antes a imunização dos sul-mato-grossenses. Se tiver dificuldade no plano nacional para uma vacinação em massa, o Estado já contingenciou recursos e está pronto para agir. Os resultados diferenciados alcançados por Mato Grosso do Sul nesses meses de pandemia tem uma exmplicacao simples: conseguimos trabalhar todos os Poderes juntos, unidos para proteger a população e reduzir os impactos negativos sobre a economia e os empregos”, destacou o governador.

Bastante emocionado, o presidente reeleito do TCE-MS agradeceu o apoio dos conselheiros, familiares e amigos. “Se vamos sair da pandemia melhores ou piores, como pessoas e como sociedade, permanece a questão em aberto. Quando instituições se mostram resilientes a tempos tormentosos como esse, é porque são formadas por pessoas determinadas, capazes de dar o seu melhor, portanto, já são pessoas melhores. Por isso, me orgulho de todos que integram o Tribunal de Contas, são o mais valioso patrimônio da instituição”, falou.