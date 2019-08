Parlamentar anuncia campanha do Governo Federal

Assessoria/ Deputado Contar Um dos objetivos da Semana do Brasil é aquecer o mês de setembro

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), discutiu nesta manhã de quinta-feira (29), a respeito da “Semana do Brasil”, do Governo Federal. O deputado Capitão Contar (PSL) e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Casa de Leis elogiou a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A campanha Semana do Brasil pretende mudar essa realidade, conforme Capitão Contar. “Em setembro reaviva o sentimento de patriotismo e civismo, mas para o comércio é o pior mês de movimentação. Mas Jair Bolsonaro, através da Secretaria de Comunicação, lançou a campanha nacional Semana do Brasil”, anunciou o deputado, convidando a todos para acessarem o site da campanha.

Conforme o parlamentar, um dos objetivos da Semana do Brasil é aquecer o mês de setembro no comércio e na economia. De acordo com o site oficial da campanha, “de um lado o Governo Federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores durante o período com promoções especiais, descontos exclusivos, produtos e serviços temáticos, ambientação de espaços físicos e virtuais e muito mais”.