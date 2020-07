Reprodução OAB-MS reúne autoridades na live Transparência durante a pandemia

A Comissão de Transparência e Probidade Pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS) reúne autoridades públicas na live “Transparência durante a pandemia”, que será realiza nesta quinta-feira (16), às 18h30, pela plataforma Zoom e no canal do Youtube da instituição.

Para falar sobre o assunto foram convidados: o Presidente da Comissão de Transparência e Probidade Pública Erikson Lagoin, que vai apresentar o tema “Transparência nas contratações emergenciais de saúde pública decorrente da Covid-19”; o Promotor de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público do MPMS Fernando Martins Zaupa, que fará abordagem sobre “Fiscalização das contas públicas em tempo de Covid-19”; o Secretário de Controle Externo do TCE-MS Eduardo dos Santos Dionizio, que vai debater “Ações do TCE em tempo de pandemia” e o Auditor do TCU Tiago Modesto Carneiro Costa, que vai expor conteúdo relacionado a “Avaliação dos Portais da Transparência e Ações de Fiscalização”.

De acordo com Erikson, o evento vai esclarecer questões relevantes. “Visa trazer à tona os mais variados pontos de divergência e convergência em relação a transparência dos gastos públicos, por importantes órgãos envolvidos no controle externo (fiscalização), bem como promover o controle social, através da ampla publicidade nas contratações, que tem se mostrado de suma importância no controle na aplicação dos recursos de forma eficiente pelos gestores públicos.