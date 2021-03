No Pantanal, obras irão beneficiar turismo e agronegócio

Deurico/Arquivo Capital News Eduardo Riedel

Corumbá possui um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, com mais de 1,8 milhão de animais. Ao se estruturar mais vias de transporte no bioma, esse rebanho poderá ter melhores desempenhos e, assim, obter excelentes condições de venda no mercado

Uma obra que abrangerá cerca de 680 quilômetros de estradas e rodovias irá transformar o cenário e, mais do que isso, vai proporcionar crescimento para os produtores rurais pantaneiros, assim como para o trade turístico.

Uma iniciativa do Governo Presente que atende a demanda dos produtores locais por uma estrutura que facilite o escoamento e assim reduz o custo de produção. O Pantanal representa quase um terço da área de Mato Grosso do Sul, tendo uma grande relevância ambiental, social e econômica para o Estado. A pecuária pantaneira vem se perpetuando há quase 300 anos, de forma sustentável, aliando preservação com produção e geração de renda.

“Quando o projeto é elaborado após o diálogo com os interessados, maior é a chance de dar certo e foi exatamente isso que fizemos com o Governo Presente, sentamos e dialogamos, verificamos viabilidade e colocamos em prática. O resultado é este, uma iniciativa que vai gerar renda, emprego, modernidade e vai potencializar o agro e o turismo local”, salientou o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

“Melhorias na infraestrutura da região, com a construção e revitalização de estradas, são fundamentais para a logística e escoamento da produção pantaneira”, finaliza Riedel.

Segundo a Famasul, a pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas do Pantanal, com 3,6 milhões de cabeças de gado (20% do rebanho do MS). Com isso, melhorias na infraestrutura da região, com a construção e revitalização de estradas, são fundamentais para a logística e escoamento da produção pantaneira, possibilitando a atração de novos investimentos e, consequentemente, aumentando a qualidade de vida da população.