Nelsinho Trad elogia Mandetta e pede união do Executivo para conter Covid-19

Divulgação/Agência Brasil Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que recupera-se de infecção por coronavírus, defendeu em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo na tarde desta quinta-feira (2) a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no combate à pandemia no país. O parlamentar sul-mato-grossense, que é primo de Mandetta está em casa, em Campo Grande.

"O carro-chefe para comandar as orientações técnicas tem que vir do Ministério da Saúde. Penso que o ministro Mandetta está conduzindo tudo de forma equilibrada e sensata. Não poderia, na minha avaliação, ter uma condução melhor. O que precisa promover mais é uma união entre todos os integrantes do Executivo, no sentido de fazer valer as orientações, que não saíram da cabeça do ministro, mas sim de um colegiado mundial de cientistas, e fazer frente a esse inimigo invisível", afirmou o senador.

Trad também falou sobre a evolução da doença desde os primeiros dias de contágio, no início de março. O senador detalhou que um dia após retornar dos Estados Unidos sentiu os primeiros sintomas, como dor no corpo, febre e dor de cabeça. O ponto máximo dos sintomas ocorreu a partir do décimo dia, com febre alta, dores e prostração.

"Estou me recuperando dia após dia. Fiz os exames derradeiros e aguardo os resultados para saber se já virei essa página. Espero que sim", afirmou.