Mato Grosso do Sul tem R$ 100 milhões para compra de vacinas

Na terça-feira (8) o governador Reinaldo Azambuja, informou que Mato Grosso do Sul tem em caixa cerca de R$ 100 milhões que poderão ser utilizados na compra de vacinas contra a Covid-19. “Estamos com recursos garantidos, caso seja preciso usá-los, mas como governador sou defensor de que a gente não quebre a hierarquia do Ministério da Saúde, que tem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) para fazer a vacinação”, destacou.

Em videoconferência com o ministro Eduardo Pazuello, Reinaldo Azambuja defendeu que o Ministério da Saúde organize e execute um plano nacional de imunização dos brasileiros, com distribuição de vacinas para todos os 27 estados, assim como já faz com a aplicação de imunizantes contra hepatites, poliomielite, sarampo e outras doenças.

“Se isso não ocorrer, Mato Grosso do Sul está preparado para adquirir a vacina e criar nosso cronograma próprio. Não é o ideal, mas estamos preparados”, reforçou. “E essa vacina pode ser de qualquer paternidade, seja inglesa, americana, chinesa ou outra, desde que aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nós estamos com recursos garantidos e disponíveis”, completou o governador.