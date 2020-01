Mandetta cancela vinda a Campo Grande

Tamanho do texto

A visita do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM) foi cancelada. Ele viria para a entrega de aparelhos no Hospital Regional, que foi adiada após o anúncio e será remarcada. Aparelhos são destinados à rede de atenção à saúde de vários municípios do Estado.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, serão 52 monitores multiparamétricos, que somam R$ 1,2 milhão; e 28 equipamentos cardioversor desfibrilador, cujo valor é de R$ 1,1 milhão.

Conforme a assessoria do Mandetta o motivo do cancelamento foi indisponibilidade de agenda. Não foi informado, contudo, qual compromisso conflitou. Já a unidade hospitalar informou que a entrega dos aparelhos será adiada. O hospital assegurou, contudo, que o novo prazo não prejudicará o funcionamento dos equipamentos, que estava previsto somente para fevereiro, após período de adaptação. A previsão do é que a entrega simbólica possa ocorrer dentro de 10 dias.