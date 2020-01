Guto Scarpanti é candidato à prefeitura pelo partido NOVO

Tamanho do texto

Divulgação Candidato à prefeitura de Campo Grande, da legenda 30

O partido Novo divulgou o nome escolhido para concorrer à Prefeitura de Campo Grande no ano de 2020, Guto Scarpanti será o representante da legenda 30. O candidato foi escolhido por meio de uma seletiva que ocorreu no ano passado,

Conforme a nota divulgada, Guto é formado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas pela Uniderp e com MBA em Gestão Pública na Universidade Anhanguera Uniderp, Guto trabalha como Gerente Comercial e Agente de Exportação em uma indústria do setor madeireiro e como Sócio-Administrador em uma empresa no ramo de tecnologia.

Durante sua carreira, ele fundou uma transportadora, hamburgueria, uma cooperativa no setor de transportes, além de ter sido um dos criadores de uma associação de empresários do setor de alimentos.

A nota ainda informa que, “Guto superou com sucesso todas as etapas do nosso processo seletivo, mostrando ter integridade, capacidade de gestão, de comunicação e preparo para estar à frente da gestão municipal de Campo Grande. Seu nome irá para aprovação na convenção municipal que será realizada este ano”.

As eleições para Prefeito de 2020 estão marcadas para outubro, no final do ano.