Governo quer transparência nas despesas públicas

Antonio Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro

Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro determinou que seus ministros precisam se empenhar em trazer transparência em todas as despesas do serviço público, ainda estendendo a ordem para os Governadores. No Mato Grosso do Sul, ainda é precária a prestação de contas públicas para a população, não é possível, por exemplo, saber quanto ganha os juízes do estado.

O presidente ainda destacou que o governo publicou, em dados abertos, a remuneração dos servidores aposentados e os pagamentos aos pensionistas do Poder Executivo. Também passou a ser divulgado, no Portal da Transparência, os gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tem 4,8 milhões de beneficiários e somaram R$ 41,5 bilhões de janeiro a setembro de 2019.

Também foi destacado, o lançamento em 2019, de dois painéis eletrônicos, com informações relacionadas ao pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do programa Bolsa Família.

“Ressalto que o nosso governo tem o compromisso de apurar e sanar quaisquer irregularidades detectadas ou denunciadas e, acima de tudo, dar transparência às despesas públicas com o intuito de engajar nossa sociedade na fiscalização contínua dos recursos públicos”, escreveu Bolsonaro no Twitter.