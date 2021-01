Fabio Trad está entre os parlamentares que economizaram recursos públicos em 2020

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Deputado Federal economizou 11% dos recursos públicos em 2020

Deputado compartilhou através das redes sociais uma “prestação de contas” onde aponta que durante o ano de 2020, o seu mandato economizou cerca de R$ 54.911,00 em recursos públicos, ou seja, aproximadamente 11% da cota parlamentar não foi utilizada.

De acordo com a postagem do parlamentar, “Boa tarde amigos e amigas, compartilho a notícia de que o nosso mandato foi o que mais economizou recursos públicos de MS e um dos mais produtivos do país. É isso: trabalhar muito para o público sendo o mais econômico para o povo. Forte abraço !”, publicou o deputado federal Fábio Trad.