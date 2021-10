Deputados pede estadualização de estrada que liga a BR-419 e a MS-427

Divulgação/Assessoria Deputado Paulo Corrêa

Para facilitar o fluxo de veículos e otimizar o escoamento da produção agropecuária, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) solicitou ao Governo, na última terça-feira (28), a estadualização da estrada vicinal que interliga as rodovias BR-419 e a MS-427, no município de Rio Verde de Mato Grosso.

O trecho, de aproximadamente 9 km, interliga as regiões norte e sudoeste do Estado (BR-419) e o acesso aos balneários e a um dos portais de acesso ao Pantanal no município (MS-427). De acordo com a assessoria, a estadualização, conforme o parlamentar, refletiria na otimização de custo e tempo no fluxo de escoamento da produção, favorecendo a expansão do agronegócio no município.

A indicação, que atende a pedido da vereadora Lidiane Farias de Souza, é direcionada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.