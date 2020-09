Deputado que prorrogar as inscrição no cadastro agropecuário

Embrapa Em maio deste ano, Felipe Orro pediu ao governador a prorrogação do cadastro agropecuário para o mês de setembro

O deputado estadual Felipe Orro indicou na Assembleia Legislativa, a prorrogação por mais 60 dias, do prazo final para a inclusão de informações referentes ao Programa de Atualização do Cadastro de Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos (PROACAP), que vence no próximo dia 30 de setembro.

O expediente foi encaminhado ao governador, Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos de Lima Ribeiro. “São vários os pedidos de pecuaristas e pequenos produtores do Estado, principalmente das regiões mais afastadas do Pantanal sul-mato-grossense, que vem tendo dificuldades para levantar a documentação necessária à atualização cadastral referente ao PROACAP”.

Conforme Felipe Orro, uma das razões que dificultou para os produtores rurais concluírem o cadastramento do rebanho é a pandemia do novo coronavírus que afetou todo o País, “esta crise trouxe enormes desafios aos pecuaristas que possuem estoque de animais bovinos e bubalinos, sobretudo aos pantaneiros que enfrentam dificuldades de locomoção aos centros urbanos, bem como pela falta da medição necessárias de algumas área, para o levantamento de documentos destinados à atualização do cadastro”, explica.

Além disso, o momento no Pantanal é de calamidade extrema em função das queimadas que vêm ocorrendo em diversos pontos do bioma. “A União já decretou a situação de emergência em Mato Grosso do Sul por conta do crescimento das queimadas na região do pantanal, outro motivo que justifica a ampliação do prazo para os produtores levantarem toda documentação”, ressalta o deputado.

Em maio deste ano, Felipe Orro pediu ao governador a prorrogação do cadastro agropecuário para o mês de setembro, sendo atendido pelo governo que publicou no Diário Oficial do Estado o decreto normativo concedendo aos produtores rurais maior prazo. Entretanto, com todas estas dificuldades enfrentadas, não foi suficiente para atualizarem a tempo o cadastramento do estoque de seus rebanhos.

"No primeiro prazo, recebemos diversas solicitações dos pecuaristas que na época já estavam com muitas dificuldades por conta da pandemia. Contudo, reiteramos o pedido de prorrogação deste prazo para as devidas atualizações", finaliza o deputado.