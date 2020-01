Congresso deve dar prioridade a aprovação de reforma tributária

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Usando as redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou que, o Congresso tem como prioridade a aprovação da reforma tributária ainda no primeiro semestre deste ano.



A reforma está em discussão em uma comissão especial, criada pela Câmara no ano passado. Está previsto para fevereiro deste ano uma reunião entre representantes do Senado, da Câmara e do governo. O intuito é criar um único texto sólido, que atenda as necessidades dos três órgãos.



A PEC 45/19, apresentada por Baleia Rossi (MDB), tem como objetivo simplificar este sistema, criando o Imposto sobre Bens e Serviços, para substituir cinco tributos já existentes, que incidem sobre o consumo.