Candidatos eleitos de Campo Grande são diplomados

Divulgação/TREMS Cerimonia aconteceu nesta quarta

Foi realizada nesta quarta-feira (16) a cerimônia de diplomação do prefeito, vice-prefeita e vereadores de Campo Grande, eleitos nas Eleições 2020. Evento foi realizado no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A solenidade foi restrita aos eleitos.

O Dr. Paulo Afonso de Oliveira, Juiz da 8ª Zona Eleitoral, presidiu a cerimônia, e felicitou os candidatos eleitos: “esse momento celebra a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular. Que possamos todos corresponder às expectativas sobre nós depositadas”. Conforme a asssessoria a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado, habilitando-os a assumir e ‘exercer os respectivos mandatos eletivos. A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral (TSE, TRE ou Junta Eleitoral).

Divulgação/TREMS Cerimonia aconteceu nesta quarta

Por meio das redes sociais o prefeito reeleito Marcos Trad, afirmou que Campo Grande vai continuar avançando. “Com responsabilidade, planejamento e muito trabalho de pessoas comprometidas, Campo Grande avançou nos últimos anos. E continuará assim, uma cidade cada vez mais próspera e com oportunidades para os que vivem aqui. Gratidão a Deus, minha família e todas as pessoas que fazem parte deste grande projeto”, diz a publicação.

Divulgação/TRE Vereadores diplomados

Foram os candidatos diplomados:

ANDRE LUIS SOARES DA FONSECA

ALIRIO VILLASANTI ROMERO

RONILÇO CRUZ DE OLIVEIRA

VICTOR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA

AYRTON DE ARAÚJO

MARCOS CESAR MALAQUIAS TABOSA

LOESTER NUNES DE OLIVEIRA

SANDRO TRINDADE BENITES

CLODOILSON DOS SANTOS PIRES

EDUARDO LOPES MIRANDA

EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO

JAMAL MOHAMED SALEM

CAMILA BAZACHI JARA

ROBERTO SANTANA DOS SANTOS

WILLIAM MACKSOUD NETO

ADEMAR VIEIRA JÚNIOR

ROBERTO DE AVELAR

OTÁVIO AUGUSTO TRAD MARTINS

VALDIR JOÃO GOMES DE OLIVEIRA

RIVERTON FRANCISCO DE SOUZA

SILVIO EDUARDO ALVES PENA

JOÃO BATISTA DA ROCHA

GILMAR NERI DE SOUZA

JUARI LOPES PINTO

SENHOR JOÃO CÉSAR MATTO GROSSO PEREIRA

JOSÉ JACINTO DE LUNA NETO

CARLOS AUGUSTO BORGES

TIAGO HENRIQUE VARGAS

Confira a publicação na integra: