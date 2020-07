CMCG Campo Grande é a 2ª cidade mais arborizada do Brasil

Campo Grande foi reconhecida como uma das Tree Cities of the World (Cidades de Árvores do Mundo, em tradução livre), pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Fundação Arbor Day. Na manhã desta quinta-feira (9), o presidente da Câmara de Campo Grande, vereador prof. João Rocha, recebeu o chefe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Luis Eduardo Costa, com a entrega da homenagem e reconhecimento da cidade.

A Capital passa a ser reconhecida internacionalmente como uma cidade que promove boas práticas na arborização urbana, que se preocupa com suas árvores de maneira exemplar, um título de todos os campo-grandenses.

Esse reconhecimento vem por meio do trabalho que é feito como a arborização, a questão das árvores urbanas, dos mananciais, das atas, manejo dessas árvores, do viveiro, das políticas feitas através de leis e decretos e também através do plano Diretor da cidade.

"Estamos honrados, pois no Brasil, apenas duas cidades receberam esse reconhecimento, Campo Grande e São Carlos/SP. E na América Latina, só quatro cidades. Isso nos coloca em um patamar de qualidade urbana muito grande e isso nos deixa muito feliz", disse Luis Eduardo Costa, secretário da SEMADUR.

Para o presidente da Casa de Leis, "é um trabalho de gerações. Nossa cidade foi contemplada com o diploma, por ser uma das 59 cidades do mundo, mais arborizadas, nos gerando uma melhor qualidade de vida e do ar. Que essa nova geração continue como as outras que tivemos, a cuidar da nossa cidade e continuar a dar bons exemplos como este". Após sua fala, o presidente solicitou uma moção de congratulação ao secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.