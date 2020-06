Bolsonaro garante quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial

Divulgação Bolsonaro live nesta quinta-feira

Durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, realizada na última quinta (4), sem adiantar detalhes, como o valor que será ainda definido, Bolsonaro afirmou que foi acertado o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial, mas com valor inferior aos atuais R$ 600 reais.

"Vai ter, também acertado com o [ministro da Economia] Paulo Guedes, a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial. Vai ser menor do que os R$ 600, para ir partindo exatamente para um fim, porque cada vez que nós pagamos esse auxílio emergencial, dá quase R$ 40 bilhões. É mais do que os 13 meses do Bolsa Família. O Estado não aguenta. O Estado não, o contribuinte brasileiro não aguenta. Então, vai deixar de existir. A gente espera que o comércio volte a funcionar, os informais voltem a trabalhar, bem como outros também que perderam emprego", disse.

Conforme Agência Brasil o auxílio emergencial foi aprovado pelo Congresso Nacional em abril e prevê o pagamento de três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Mais de 59 milhões tiveram o benefício aprovado. O novo valor ainda não foi anunciado pelo governo.

A terceira parcela do auxílio será paga em junho, mas ainda não anunciaram o calendário.