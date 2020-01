Bolsonaro faz nova destituição em sua equipe

Divulgação Presidente Jair Bolsonaro

Depois de usar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), indevidamente, o secretário executivo da Casa Civil, Vicenti Santini, foi destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro.



Ele teria usado a aeronave para ir de um evento na Suíça, onde estava no Fórum Econômico Mundial, para a Índia, onde fez parte da comitiva de Bolsonaro em, visita ao país.





Com as férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Santini assumiu a função de ministro interino. Optando por usar o avião da FAB, enquanto os outros ministros fizeram a mesma viagem em voos comerciais.



Bolsonaro se pronunciou, afirmando que a atitude é inadmissível e que o secretário estava imediatamente destituído das funções na equipe do Onyx. Decisão foi do próprio presidente.



Para o presidente, “O que ele fez não é ilegal, mas é imoral”. Ele ainda afirmou que estar em um compromisso de Estado ou em uma reunião de ministros não é desculpa.



O evento em questão foi o convite do governo indiano para participar das celebrações do Dia da República, no último domingo (26).