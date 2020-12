Através da Lei Aldir Blanc, PMCG repassou quase R$4 milhões

Tamanho do texto

Divulgação/ PMCG Os dois editais foram divulgados em formato de chamamento público

A PMCG (Prefeitura de Campo Grande), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), promove os repasses referentes aos editais n. 19 e 22/2020 à classe artística. Estão sendo repassados um total de R$3.972.000,00 aos 204 projetos e espaços culturais aptos a receber os subsídios provenientes da Lei de Emergência Cultural n. 14.017 (Lei Aldir Blanc).

Os pagamentos para espaços culturais já foram todos finalizados, e o repasse aos projetos inscritos no edital Morena Cultura e Cidadania serão finalizados até dia 27 de dezembro.

Segundo o secretário Max Freitas, a respeito dos recursos para os projetos culturais e artísticos, a previsão era contemplar 112 projetos da seguinte forma: 110 projetos no valor de R$ 20.000,00 (categoria A) e outros dois projetos no valor de R$ 17.485,87 (categoria B).

De acordo com a assessoria, o número de inscrições, neste caso, superou as expectativas: 147 inscrições na A, porém não houve nenhuma inscrição na categoria B. Foi preciso promover uma suplementação dos recursos não utilizados no edital 19 para poder atender aos 135 projetos aptos na primeira categoria.