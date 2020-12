Após dias Bolsonaro reconhece vitória de Joe Biden

Tamanho do texto

Arquivo/Agência Brasil Bolsonaro e Putin

Presidente da República Jair Bolsonaro reconheceu o democrata Joey Biden como o presidente dos Estados Unidos, após seis semanas das eleições e um dia após a confirmação do resultado pelo Colégio Eleitoral.

Em seu twitter, Bolsonaro "Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos". A mensagem tamém foi encaminhada ao presidente eleito pelo canal oficial do Ministério das Relações Exteriores.

Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a dar os parabéns ao presidente eleito dos EUA. Desde o início do pleito, disse ter torcido pelo candidato republicano à reeleição, Donald Trump.

Saudações pelo mundo

Ainda nesta terça-feira (15) o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também parabenizou Biden, por sua vitória nas eleições americanas, e afirmou esperar que seus países possam superar diferenças para promover segurança e estabilidade global. Presidente polonês, Andrzej Duda, também parabenizando-o pela vitória. Duda é um dos líderes mundiais que mantêm uma relação próxima com Trump. O mexicano Andrés Manuel López Obrador. Em carta enviada na noite de segunda-feira, Obrador destacou a posição de Biden em relação a imigrantes durante sua campanha, e disse que o México seguirá engajado em promover o desenvolvimento do sudeste do país e em outras nações da América Central.

Confira as publicações na íntegra:

- Saudações ao Presidente @JoeBiden , com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo “a terra dos livres e o lar dos corajosos". — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 15, 2020