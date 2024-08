Beto Pereira apresentou plano ambicioso para transformar a infraestrutura de Campo Grande

Fernanda Oliveira

Capital News



A.Ramos/Capital News Terminal de ônibus

A.Ramos/Capital News

Terminal de ônibus

O Pré-candidato a prefeito Beto Pereira apresentou um robusto plano para transformar a infraestrutura e a mobilidade urbana de Campo Grande. A proposta inclui o asfaltamento de 300 km de ruas urbanas e o recapeamento de 400 km de vias deterioradas, com foco nas linhas de ônibus. A meta é garantir maior conforto e segurança aos cidadãos, especialmente nas áreas de maior circulação.

Divulgação Beto Pereira candidato a Prefietura de Campo Grande

Além disso, o candidato planeja construir novas ciclovias e padronizar calçadas para melhorar a acessibilidade. Um destaque é a criação de uma malha cicloviária interligada que incentivará o uso de transportes sustentáveis e reduzirá a dependência de veículos automotores.

No combate aos alagamentos, Beto Pereira pretende formar um grupo de estudo para implementar soluções definitivas nos mais de 200 pontos críticos da cidade. Seu plano também abrange a modernização do transporte coletivo, com novos horários e frota renovada, além de melhorias nos terminais e na infraestrutura viária, incluindo a conclusão de obras inacabadas e a revitalização de vias comerciais.