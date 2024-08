ALEMS lança campanha para impulsionar consumo de peixes

Fernanda Oliveira

Entre os dias 1º e 15 de setembro, o Brasil será palco da 21ª Semana do Pescado, uma campanha destinada a impulsionar a comercialização de peixes em todo o país. Na próxima sexta-feira (30), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lançará a campanha para aumentar a conscientização sobre o valor nutricional dos peixes e a importância de incluí-los na dieta.

O evento, proposto pela Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca e coordenado pela deputada Mara Caseiro (PSDB), acontecerá às 9h no Plenário Júlio Maia.A deputada Mara Caseiro destacou a relevância da campanha, observando que o consumo de peixe ainda está abaixo das recomendações. Ela mencionou que a campanha tem sido eficaz em influenciar as escolhas dos consumidores, com um aumento de 60% no consumo de pescado no Brasil nos últimos 15 anos, subindo de 3,5 quilos para 10 quilos per capita.

O objetivo é continuar essa tendência e promover uma maior inclusão de pescado na alimentação diária.A Semana do Pescado será realizada em todos os Estados e no Distrito Federal, com um foco especial em consolidar a descentralização do processo. Altemir Gregolin, presidente do International Fish Congress (IFC Brasil), explicou que a coordenação abrange todos os Estados e conta com a participação de representantes do setor produtivo, varejo e food service, além de parcerias com redes de varejo e estruturas que comercializam pescado. A meta é atingir uma ampla audiência e promover o consumo de peixes de maneira eficaz.

O lançamento da Semana do Pescado na ALEMS reunirá representantes da cadeia produtiva e do Poder Público Estadual, com uma programação que inclui eventos gastronômicos e atividades educativas. Mato Grosso do Sul, sendo o 8º maior produtor de peixes do Brasil, com uma produção anual de 35.000 toneladas, desempenha um papel significativo na iniciativa e reforça sua importância na promoção do consumo de pescado no país.