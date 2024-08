Ministério Público de Mato Grosso do Sul promove campanha “Não é Não” durante Festival de Inverno de Bonito

Vivianne Nunes

Divulgação Tatuagens temporárias levam o lema da campanha.

Divulgação

Tatuagens temporárias levam o lema da campanha.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) marcou presença no Festival de Inverno de Bonito, reforçando a campanha "Não é Não", organizada pelo Núcleo da Cidadania (NUCI), pelo Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (NAVIT) e pela Promotoria de Justiça de Bonito. Com o objetivo de promover conscientização e prevenir atos de assédio, constrangimento, importunação e violência contra a mulher, a iniciativa se destacou durante os cinco dias do maior evento cultural do estado.

A campanha "Não é Não" levou ao público do festival importantes mensagens de combate à violência contra a mulher. Para garantir a ampla disseminação da mensagem, foram fixados cartazes em locais estratégicos, além da distribuição de botons adesivos e a aplicação de tatuagens temporárias com o lema da campanha. Esses materiais também incluíam orientações sobre como proceder em caso de presenciar ou sofrer crimes sexuais.

Em colaboração com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que organizou o festival, a campanha foi expandida por meio da exibição de vídeos de conscientização durante as apresentações artísticas. Essa estratégia garantiu que a mensagem alcançasse um público ainda maior, reforçando o compromisso do MPMS em promover um ambiente seguro para todos.

Entenda os Termos

Constrangimento: Insistência em uma interação após a discordância da mulher.

Importunação sexual: Praticar ato libidinoso contra alguém sem o seu consentimento.

Violência: Uso da força que resulta em lesão, morte ou danos previstos em lei.

Estupro: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar sexo ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso.

Denuncie

Se você for vítima ou presenciar atos de violência contra a mulher, denuncie. Ligue para o 180, acione a Polícia Militar pelo 190, ou procure a Delegacia de Atendimento à Mulher.

Com essa iniciativa, o MPMS reafirma seu compromisso em combater a violência de gênero, promovendo a segurança e o respeito em todos os ambientes.