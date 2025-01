Prefeito Marçal Filho reúne secretariado e cobra ações no inicio da sua gestão

Vivianne Nunes

Capital News



A. Frota/Prefeitura de Dourados Prefeito Marçal Filho reuniu o secretariado para discutir ações do início de governo em Dourados

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, iniciou seu mandato reunindo o secretariado em seu primeiro dia de trabalho, cobrando ações imediatas para a melhoria dos serviços públicos no município. Entre as prioridades, o gestor destacou a necessidade de atendimento mais humanizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). "Os cidadãos precisam ser recebidos com respeito, educação, atenção e informação", afirmou. As informações são do site Dourados Agora.

Para aprimorar os serviços de saúde, Marçal anunciou a realização de uma auditoria na Fundação de Serviços de Saúde (Funsaud) para avaliar a situação financeira e estrutural da entidade. Ele pretende integrar as ações da Funsaud com a Secretaria Municipal de Saúde, buscando um comando unificado para garantir mais eficiência no atendimento à população.

Ainda no primeiro dia útil do mandato, o prefeito vistoriou os trabalhos de zeladoria urbana, como a poda de árvores e manutenção de canteiros centrais. Marçal reforçou a importância de manter a cidade bem cuidada para elevar a autoestima dos moradores e tornar o ambiente urbano mais agradável.

Com uma equipe técnica nomeada para o secretariado, o prefeito deixou claro que espera resultados efetivos. "Os secretários foram escolhidos pela competência que demonstraram em suas profissões, e se as metas não forem cumpridas, mudanças serão feitas", destacou.

Marçal Filho reafirmou o compromisso com uma gestão moderna e participativa, priorizando o contato direto com a população e a fiscalização constante dos serviços públicos.