Prefeito Edilson Magro apresenta nova equipe de secretariado para gestão em Coxim

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação A cerimônia aconteceu após uma reunião com secretários e diretores, onde foram discutidas as diretrizes para o bom andamento da administração municipal

Divulgação

O prefeito reeleito Edilson Magro apresentou oficialmente os novos integrantes de sua equipe de secretariado. O anúncio marcou o início de uma nova gestão, com foco na continuidade e na inovação.

Entre os nomes confirmados na última sexta-feira, 3 de janeiro, Veronildes Batista dos Santos assume como Secretária Municipal de Receita e Gestão, enquanto Ivaldo Ferreira Lopes ficará à frente da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Rudinei Vendrusculo permanece na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, e Saimon Dene Braga Candido continua na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Fernanda Berigo, ex-diretora do Hospital Regional de Coxim, assume a Secretaria de Saúde, e Marly Nogueira, que se licenciou do cargo de vereadora, liderará a Secretaria de Educação.

Além dos secretários, foram anunciados Carlos Henrique e Américo Morais Junior como diretores executivos, assumindo, respectivamente, as áreas de administração e planejamento urbano. A manutenção de parte da equipe do mandato anterior reforça a estabilidade e a confiança na continuidade dos trabalhos da gestão municipal.

Durante o evento, o prefeito Edilson Magro destacou a importância do trabalho conjunto entre secretários e servidores para alcançar uma gestão eficiente. Ele reafirmou seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida em Coxim, enfatizando a necessidade de colaboração para enfrentar os desafios da cidade. “Juntos, podemos transformar nossa cidade em um lugar ainda melhor para se viver”, declarou. Com uma equipe experiente e dedicada, a expectativa é de avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento sustentável.