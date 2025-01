Prefeita Adriane Lopes sanciona a Lei Orçamentária com vetos de emendas para evitar desequilíbrio financeiro

Elaine Oliveira

ArquivoPMCG Prefeita Adriane Lopes sancionou na segunda-feira (30) a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sancionou nesta segunda-feira (30) a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, em suplemento extra publicado no Diário Oficial. O orçamento aprovado estima receitas e fixa despesas do município em R$ 6.871.493.844,00 para o próximo ano.

Das 557 emendas apresentadas pelos vereadores ao projeto, 202 foram vetadas pela prefeitura. De acordo com a administração municipal, os vetos foram necessários para evitar um desequilíbrio nas contas públicas, já que as anulações propostas pelas emendas somavam R$ 159,5 milhões, o que representaria 62% das dotações destinadas a investimentos com recursos do tesouro, fixados em R$ 257,3 milhões.

Os vetos atingiram principalmente as áreas de infraestrutura e saúde, que estavam entre as prioridades dos vereadores nas emendas apresentadas.

A Câmara Municipal havia aprovado a LOA no dia 12 de dezembro em duas sessões – uma ordinária e outra extraordinária. O vereador Betinho (Republicanos), relator da matéria, destacou o equilíbrio do orçamento, embora algumas demandas tenham sido ajustadas pela prefeitura.

Com a sanção, o orçamento entra em vigor a partir de janeiro de 2025, guiando os investimentos e despesas do município ao longo do ano.