Mato Grosso do Sul começa o ano com estoques de vacinas 100% abastecidos

Viviane Freitas

Capital News



O Ministério da Saúde anunciou que Mato Grosso do Sul começa 2025 com os estoques de vacinas totalmente abastecidos, o que segue a tendência de crescimento nas coberturas vacinais em todo o país desde 2023. Esse abastecimento garante que a população tenha acesso às vacinas necessárias para o próximo ano.

Entre 2023 e 2024, mais de 643 milhões de doses de vacinas foram distribuídas para os estados brasileiros. Mato Grosso do Sul recebeu 7,4 milhões de doses, sendo 2,6 milhões aplicadas apenas em 2024. Segundo Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o estado garantiu 100% do abastecimento de todas as vacinas do calendário básico.

A ampliação da cobertura vacinal no Brasil é resultado de campanhas de multivacinação e de uma logística eficiente, que permite a distribuição anual de cerca de 300 milhões de doses aos municípios. Em 2024, 15 das 16 vacinas do calendário infantil apresentaram aumento na cobertura, com 12 delas superando os números de 2023.

Apesar dos desafios impostos pela grande extensão territorial do Brasil, a parceria entre estados e municípios tem sido crucial para garantir o abastecimento. Em dezembro de 2024, todas as vacinas do calendário básico foram enviadas, com estoques suficientes para os próximos seis meses. A escassez da vacina de varicela, devido à falta de matéria-prima, também foi resolvida, e o abastecimento será normalizado no primeiro semestre de 2025.

Além de reforçar os estoques de vacinas contra a covid-19, com a distribuição de 3,7 milhões de doses entre outubro e dezembro de 2024, o Ministério da Saúde garantiu a compra de 69 milhões de doses adicionais. Essa medida visa evitar desperdícios e assegurar a continuidade da imunização. Em 2023, a transparência sobre os estoques e descartes de vacinas permitiu que 12,3 milhões de doses fossem usadas antes do vencimento, evitando o desperdício de recursos públicos.