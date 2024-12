Mato Grosso do Sul adota novo modelo de manutenção de rodovias para impulsionar economia

Viviane Freitas

Capital News



Chico Ribeiro A maior conectividade das vias vai facilitar o escoamento de produtos agrícolas, impulsionar o turismo e fortalecer o comércio regional

Chico Ribeiro

A maior conectividade das vias vai facilitar o escoamento de produtos agrícolas, impulsionar o turismo e fortalecer o comércio regional

Mato Grosso do Sul está dando um importante passo rumo à modernização de sua infraestrutura viária com a implementação de um novo modelo de recuperação e manutenção das rodovias, em parceria com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O projeto, que envolve um investimento de US$ 250 milhões, contempla a restauração e manutenção de mais de 800 km de estradas, com impactos diretos no agronegócio, turismo e comércio local.

O novo modelo, denominado CREMA (Contrato de Recuperação e Manutenção Rodoviária), difere do sistema tradicional, que pagava por serviços executados, como o reparo de buracos. Com a remuneração fixa estabelecida pelo CREMA, as empresas responsáveis pela manutenção terão um incentivo para realizar uma restauração de maior qualidade desde o início. Isso resulta em menos necessidade de reparos futuros. As rodovias MS-377, MS-240 e outras na região de Nova Andradina e Naviraí são as primeiras a adotar esse modelo inovador.

Atualmente, duas regionais estão em processo de adaptação ao modelo CREMA, o que promete aumentar a eficiência na gestão das estradas. A expectativa é que, com o sucesso dessa implementação inicial, o modelo possa ser expandido para outras regiões do Estado, melhorando a qualidade e a durabilidade das rodovias.

O investimento em infraestrutura viária não se limita à restauração das estradas. Com uma malha de cerca de 13 mil km de rodovias, incluindo mais de 1.000 pontes, as melhorias nas estradas têm um impacto significativo no desenvolvimento econômico. A maior conectividade das vias vai facilitar o escoamento de produtos agrícolas, impulsionar o turismo e fortalecer o comércio regional.

Com um aporte anual estimado em R$ 500 milhões, o projeto visa reduzir os custos e a frequência de manutenção da malha pavimentada, garantindo maior eficiência na gestão. O objetivo é que cerca de 25% da malha viária do Estado seja mantida de forma mais eficiente. O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a importância dessa mudança para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul e para o bem-estar da população, posicionando o Estado na vanguarda da gestão rodoviária no Brasil.