Governo Federal transferiu mais de R$ 8,65 bilhões em 2024 para Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Ricardo Stuckert / PR Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Riedel

Ricardo Stuckert / PR

Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Riedel

Em 2024, o Governo Federal transferiu mais de R$ 8,65 bilhões para Mato Grosso do Sul e seus municípios. De acordo com o relatório, de janeiro a novembro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destinou R$ 3,15 bilhões ao estado e R$ 5,5 bilhões aos municípios.

Além das transferências para os cofres estaduais e municipais, o levantamento também revela os valores destinados diretamente aos cidadãos. De janeiro a setembro, foram mais de R$ 1,72 bilhão em Bolsa Família, R$ 1,51 bilhão no Benefício de Prestação Continuada (BCP), R$ 31,64 milhões no Auxílio Gás, R$ 465 milhões no Seguro-Desemprego e R$ 5,79 bilhões em benefícios previdenciários.

O Bolsa Família beneficiou 204,98 mil famílias em Mato Grosso do Sul, com um valor médio de R$ 685,50 por família. Dentre os atendidos, 120,87 mil crianças de 0 a 6 anos receberam R$ 150 mensais, 185,55 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos foram beneficiados com R$ 50, e 14,89 mil gestantes receberam o valor de R$ 50. Além disso, 88,04% das famílias atendidas são chefiadas por mulheres.

O Auxílio Gás beneficiou 49,82 mil famílias em MS, sendo que 93,69% dessas famílias também são chefiadas por mulheres. Já o BCP atendeu 114,15 mil pessoas no estado, sendo 55,73 mil com deficiência e 58,42 mil idosos.

Até novembro, o Cadastro Único (CadÚnico) registrou 1,4 milhão de pessoas de baixa renda em Mato Grosso do Sul, distribuídas em 604,65 mil famílias. O Fundo Nacional de Assistência Social repassou R$ 539,59 mil para o estado e R$ 49,34 milhões para os municípios no ano de 2024.