Governo do Mato Grosso do Sul e FAR investem juntos na construção de unidades habitacionais em Campo Grande e Ponta Porã

Fernanda Oliveira

Capital News



Saul Schramm Governo do Estado e FAR

Saul Schramm

Governo do Estado e FAR

Um convênio crucial foi assinado para garantir a construção de 378 novas unidades habitacionais em Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (27). O acordo prevê a construção de 186 casas em Ponta Porã e 192 em Campo Grande, utilizando recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Governo do Estado. O investimento total representa um esforço significativo para atender à demanda habitacional no estado.

Durante a cerimônia de assinatura, o governador Eduardo Riedel enfatizou o compromisso do Estado com a habitação, destacando que Mato Grosso do Sul está entre os líderes em alocação de recursos para este setor. “A habitação é uma prioridade, e temos trabalhado arduamente para garantir que o Estado continue investindo e apoiando as famílias que mais precisam”, afirmou Riedel. Ele também mencionou que a chegada de novas operações industriais exige uma resposta coordenada entre o poder público e a iniciativa privada para enfrentar os desafios habitacionais.

O Governo do Estado está investindo R$ 13 milhões como contrapartida para este projeto, que inclui R$ 32,5 milhões para o Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes em Ponta Porã, e R$ 37,2 milhões para unidades em Campo Grande, com uma contribuição estadual de R$ 4,5 milhões. Em Ponta Porã, a Agehab, em colaboração com a prefeitura local, será responsável pela execução do projeto, com o terreno já doado pelo município.

Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agehab, destacou a importância desses novos empreendimentos para a redução do déficit habitacional no estado. “Cada nova moradia representa uma oportunidade de melhorar a vida de muitas famílias. Na Agehab, estamos dedicados a assegurar que esses projetos sejam realizados com a máxima qualidade e eficiência”, concluiu.